ManCity bleibt dran: Klarer Heimsieg gegen Brentford

Manchester City feiert in der 36. Runde der Premier League einen hochverdienten 3:0-Heimsieg gegen den FC Brentford.

Nach einer zähen und torlosen ersten Halbzeit zünden die Gastgeber im zweiten Durchgang den Turbo und lassen den überforderten Gästen keine Chance.

Mit diesem Erfolg bleiben die "Skyblues" auf Rang zwei bei 74 Punkten. Zwei Zähler fehlen auf Spitzenreiter Arsenal, das am morgigen Sonntag bei West Ham United ranmuss.

Einbahnstraßenfußball vor dem Seitenwechsel

Die Vorzeichen sind von der ersten Minute an klar: City reißt das Kommando sofort an sich und schnürt die Gäste tief in deren eigener Hälfte ein. Das drückt sich am Ende in dominanten 60 Prozent Ballbesitz und 23 Torschüssen (im Vergleich zu vier der Gäste) aus.

Doch trotz dieses drückenden Übergewichts im ersten Durchgang will der Ball einfach nicht über die Linie.

Erling Haaland, Bernardo Silva und Tijani Reijnders prüfen die Abwehr von Brentford immer wieder, bleiben aber glücklos oder schießen am Kasten vorbei. Die Gäste verteidigen mit Mann und Maus, verbuchen kaum echte Entlastung, retten aber immerhin ein schmeichelhaftes 0:0 in die Kabinen.

Doku und Haaland als Dosenöffner

Nach dem Seitenwechsel braucht es einen Impuls von außen. Kurz nachdem die City-Trainerbank mit einem Doppelwechsel frischen Wind bringt und Phil Foden sowie Omar Marmoush ins Spiel kommen, klingelt es endlich: Jeremy Doku findet die Lücke und erlöst die Fans mit dem verdienten 1:0.

Nun muss Brentford die massierte Deckung zwangsläufig lockern – ein tödlicher Fehler gegen diese starke Offensive. Der Platz öffnet sich und der norwegische Stürmer-Star Erling Haaland bestraft dies umgehend.

Er baut die Führung souverän auf 2:0 aus und bricht damit den letzten Widerstand der tapferen Gäste.

Joker Marmoush setzt den Schlusspunkt

Die Partie scheint gelaufen und Schiedsrichter Michael Salisbury hat das Geschehen trotz insgesamt sechs verteilter Gelber Karten, darunter an Citys Bernardo Silva und Brentfords Jordan Henderson, stets im Griff.

Doch die Gastgeber haben noch nicht genug: In der Nachspielzeit (90.+2) glänzt Haaland noch einmal als Vorbereiter und serviert maßgerecht für Joker Omar Marmoush, der eiskalt zum 3:0-Endstand vollstreckt.