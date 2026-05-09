Arnautovic-Tor zu wenig! Belgrad verliert erstmals seit Februar

Marko Arnautovic erzielt sein neuntes Saisontor, trotzdem verliert Roter Stern das erste Ligaspiel seit Dezember.

Bei der 1:2-Niederlage von Roter Stern gegen Novi Pazar in der 35. Runde der serbischen Meistergruppe trifft der ÖFB-Star in der 53. Minute nach Vorlage von Erakovic.

Arnautovic wird in der 62. Minute ausgewechselt, gibt drei Schüsse ab und lässt eine Großchance liegen. Etwa zehn Minuten nach seiner Auswechslung kann Pazar durch Kotzebue ausgleichen (75.).

Letzte Niederlage im Februar

In der ersten Minute der Nachspielzeit gelingt Pazar sogar noch die Wende. Johnson Agwom dreht die Partie zugunsten des Außenseiters, womit die Ungeschlagen-Serie von Roter Stern nach 13 Spielen zu einem Ende kommt.

In der Liga verlor der feststehende Meister zuletzt am 7. Dezember gegen den FK Vojvodina 0:1. In der Europa League gab es am 26. Februar die jüngste Niederlage, ein 0:2 nach Verlängerung gegen den OSC Lille.