Traumdebüt! ÖFB-Talent schießt Genoa zum Testsieg

David Puczka hat bei seinem Debüt für den CFC Genoa gleich ein kräftiges Ausrufezeichen gesetzt.

Der 21-jährige ÖFB-U21-Teamspieler erzielte am Sonntag im ersten Testspiel der Vorbereitung gegen den italienischen Drittligisten Trento den entscheidenden Treffer zum 2:1-Erfolg. Puczka war in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden und avancierte mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 73. Minute zum Matchwinner.

Traumstart nach Millionenwechsel

Erst vor wenigen Wochen war der Linksverteidiger für eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro von Juventus Next Gen zum Serie-A-Klub gewechselt. Nun gelang ihm bei seinem ersten Einsatz im Genoa-Trikot gleich der erste Treffer.

Die Mannschaft von Trainer Daniele De Rossi befindet sich aktuell im Trainingslager in Moena im Trentiner Val di Fassa und bestritt dort ihr erstes Vorbereitungsspiel.

Havel startet, Puczka sticht

Dabei erwischte Genoa zunächst keinen guten Start. Trento ging durch Molina in der 30. Minute mit 1:0 in Führung und nahm diesen Vorsprung auch mit in die Pause.

Während Puczka erst zur zweiten Hälfte aufs Feld kam, stand sein österreichischer Teamkollege Elias Havel bei seinem Debüt direkt in der Startelf. Der Stürmer war in diesem Sommer vom TSV Hartberg nach Genua gewechselt.

Nach dem Seitenwechsel gelang Colombo in der 66. Minute per Elfmeter zunächst der Ausgleich, ehe Puczka sieben Minuten später mit einem direkten Freistoß den 2:1-Endstand herstellte.

Pflichtspielstart rückt näher

Für Puczka und Havel war es ein gelungener erster Auftritt im Dress des Traditionsklubs. Bis zum Pflichtspielauftakt bleibt den beiden Österreichern nun noch knapp ein Monat Zeit, um sich im Trainingslager und den weiteren Testspielen für einen Stammplatz zu empfehlen.

Puczkas Freistoßtor im Video: