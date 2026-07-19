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NEWS
Einigung erzielt! Klopp-Deal zum DFB wohl perfekt
Laut Medienberichten soll es bereits einen Termin geben, an dem die Trainerlegende präsentiert wird.
Der DFB hat mit Jürgen Klopp offenbar eine Einigung bezüglich der Übernahme des Bundestrainer-Amts erzielt.
Das berichtet "Sky". Der ehemalige Liverpool-Coach soll demnach bis inklusive der WM 2030 an der Seitenlinie des deutschen Nationalteams stehen.
Am Freitag soll in Frankfurt die Unterschrift erfolgen, der Deal danach offiziell verkündet werden. Die Vorstellung soll noch am selben Tag im Rahmen einer Pressekonferenz stattfinden.
Einstweilen ist Klopp noch in Amerika und fungiert dort bei MagentaTV als Experte beim Finale zwischen Spanien und Argentinien (21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).