Salzburg löste Vertrag auf: CL-Finalist scharf auf Ex-"Bullen"
Mit dem Abwehr-Mann lösten die Salzburger den Vertrag auf, jetzt steht er im Visier des Tabellenführers der Serie A.
Das Kapitel Oumar Solet in Salzburg endete wenig erfolgreich. Im September 2024 wurde der Vertrag mit dem Franzosen aufgelöst.
Der 26-Jährige schloss sich im darauffolgenden Winter Udinese Calcio an, könnte jetzt zu einem Topklub wechseln.
Stand mit Salzburg im CL-Achtelfinale
Laut "Foot Mercato" ist der Franzose bei Serie-A-Leader Inter Mailand Priorität. Der CL-Finalist müsse rund 20 Millionen Euro für den Abwehr-Mann auf den Tisch legen.
Bereits im letzten Jahr wurde der Solet mit Inter in Verbinung gebracht >>>
Solet deutete bereits in Salzburg in der UEFA Champions League immer wieder seine Klasse an, zog mit dem Team 2021/22 ins Achtelfinale der UEFA Champions League. Er machte nach dem Abgang von Matthias Jaissle jedoch immer wieder mit Disziplinproblemen auf sich aufmerksam. Im September 2024 zog Salzburg vorzeitig den Schlussstrich.