Salzburg löste Vertrag auf: CL-Finalist scharf auf Ex-"Bullen"

Das Kapitel Oumar Solet in Salzburg endete wenig erfolgreich. Im September 2024 wurde der Vertrag mit dem Franzosen aufgelöst.

Der 26-Jährige schloss sich im darauffolgenden Winter Udinese Calcio an, könnte jetzt zu einem Topklub wechseln.

Stand mit Salzburg im CL-Achtelfinale

Laut "Foot Mercato" ist der Franzose bei Serie-A-Leader Inter Mailand Priorität. Der CL-Finalist müsse rund 20 Millionen Euro für den Abwehr-Mann auf den Tisch legen.

Bereits im letzten Jahr wurde der Solet mit Inter in Verbinung gebracht >>>

Solet deutete bereits in Salzburg in der UEFA Champions League immer wieder seine Klasse an, zog mit dem Team 2021/22 ins Achtelfinale der UEFA Champions League. Er machte nach dem Abgang von Matthias Jaissle jedoch immer wieder mit Disziplinproblemen auf sich aufmerksam. Im September 2024 zog Salzburg vorzeitig den Schlussstrich.