Barca und Arsenal zeigen Interesse an BVB-Kicker

Julian Brandt wird Borussia Dortmund am Ende dieser Saison ablösefrei verlassen.

Nach insgesamt sieben Jahren bei den Schwarz-Gelben strebt der offensive Mittelfeldspieler offenbar einen Auslandswechsel an. Konkrete Angebote liegen dem 29-Jährigen zwar noch nicht vor. Dafür gibt es durchaus Interesse zweier Top-Klubs.

Sowohl der FC Barcelona als auch Arsenal FC sollen Brandts Situation genau beobachten, berichtet "Sky Sport Deutschland". Die "Blaugrana" dürften einen Vorteil gegenüber den "Gunners" haben, denn die Freundin des Spielers ist Katalanin.

Bei beiden Klubs wäre Brandt wohl eher als Kaderergänzung eingeplant.