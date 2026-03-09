NEWS

Last-Minute-Sieg: Lazio gelingt wichtiger Befreiungsschlag

Die Römer setzen sich dank eines späten Treffers gegen den Aufsteiger durch und beenden damit die jüngste Durststrecke.

Last-Minute-Sieg: Lazio gelingt wichtiger Befreiungsschlag Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lazio Rom feiert am 28. Spieltag der Serie A einen späten und ebenso wichtigen 2:1-Sieg über Aufsteiger Sassuolo Calcio.

Der Siegtreffer fällt dabei erst in der Nachspielzeit: Nach einer Flanke von Cancellieri steht Marusic genau richtig und köpft über Gäste-Keeper Muric hinweg ein (90.+2).

Schon zu Beginn des Spiels hatte Daniel Maldini die Hausherren in Führung gebracht (2.). Sassuolo glich in Folge durch Lauriente aus (35.).

Mit dem Sieg beendet Lazio auch eine Durststrecke: Aus den letzten vier Spielen holte man nur zwei Zähler. In der Tabelle schiebt sich Lazio (37 Punkte) damit an das neuntplatzierte Sassuolo heran (38).

Zur Tabelle der Serie A>>>

Mehr zum Thema

Titelkampf wieder heiß! AC Milan gewinnt im Derby gegen Inter

Titelkampf wieder heiß! AC Milan gewinnt im Derby gegen Inter

Serie A
1
Serie A LIVE: Derby AC Milan - Inter

Serie A LIVE: Derby AC Milan - Inter

Serie A
Harter Gegner für Liverpool: FA-Cup-Viertelfinale ausgelost

Harter Gegner für Liverpool: FA-Cup-Viertelfinale ausgelost

Premier League
Auf sich selbst gewettet: MLS sperrt zwei Spieler lebenslang

Auf sich selbst gewettet: MLS sperrt zwei Spieler lebenslang

International
Nach Machtkampf! TSG Hoffenheim hat neuen Klubchef

Nach Machtkampf! TSG Hoffenheim hat neuen Klubchef

Deutsche Bundesliga
Nach langer Verletzungspause: Nemeth-Comeback am Wochenende?

Nach langer Verletzungspause: Nemeth-Comeback am Wochenende?

Deutsche Bundesliga
1
BVB schielt auf einen Rapid-Shootingstar

BVB schielt auf einen Rapid-Shootingstar

Deutsche Bundesliga
18

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Lazio Rom Sassuolo Calcio