Last-Minute-Sieg: Lazio gelingt wichtiger Befreiungsschlag

Lazio Rom feiert am 28. Spieltag der Serie A einen späten und ebenso wichtigen 2:1-Sieg über Aufsteiger Sassuolo Calcio.

Der Siegtreffer fällt dabei erst in der Nachspielzeit: Nach einer Flanke von Cancellieri steht Marusic genau richtig und köpft über Gäste-Keeper Muric hinweg ein (90.+2).

Schon zu Beginn des Spiels hatte Daniel Maldini die Hausherren in Führung gebracht (2.). Sassuolo glich in Folge durch Lauriente aus (35.).

Mit dem Sieg beendet Lazio auch eine Durststrecke: Aus den letzten vier Spielen holte man nur zwei Zähler. In der Tabelle schiebt sich Lazio (37 Punkte) damit an das neuntplatzierte Sassuolo heran (38).

