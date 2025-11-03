NEWS

Inter zeigt Interesse an Ex-Salzburg-Verteidiger

Auch aus Frankreich und Deutschland soll es Interessenten für den Franzosen geben.

Inter zeigt Interesse an Ex-Salzburg-Verteidiger Foto: © GETTY
Die Zeit von Oumar Solet beim FC Red Bull Salzburg fand kein schönes Ende. Nach mehreren gescheiterten Transferverhandlungen wurde der Vertrag des Franzosen im September 2024 einvernehmlich aufgelöst.

Daraufhin war der Innenverteidiger ein halbes Jahr vereinslos, ehe er sich dem Serie-A-Klub Udinese Calcio anschloss. Seitdem zeigt der 25-jährige konstant starke Leistungen in Friaul, was mittlerweile auch wieder größere Klubs auf den Plan ruft.

Wie der Transferjournalist Ekrem Konur auf "X" berichtet, soll sich nun Inter Mailand mit Solet beschäftigen, aber auch Napoli, Leipzig und Monaco haben demnach Interesse.

Der Verteidiger, der bei den "Bullen" ingesamt dreimal österreichischer Meister sowie einmal Pokalsieger wurde, stand in der laufenden Saison in allen zwölf Spielen in der Startelf, dabei gelang ihm eine Vorlage.

