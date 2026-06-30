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Folgt Sangare seinem Trainer zu Glasners Ex-Klub?

Der ehemalige Bundesliga-Kicker hat ein bärenstarkes Jahr in Frankreich hinter sich. Er könnte denselben Weg wie sein Coach gehen.

Folgt Sangare seinem Trainer zu Glasners Ex-Klub? Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Mamadou Sangare hat ein unglaubliches Jahr bei RC Lens hinter sich.

Für acht Millionen Euro vom SK Rapid gekommen, hat sich der Malier direkt als Leistungsträger etabliert und spielte auf dem Weg zur Vizemeisterschaft in der Ligue 1 sowie dem Gewinn des Coupe de France eine große Rolle.

Von der Ligue 1 wurde Sangare als erster Spieler aus Mali zum besten afrikanischen Spieler gewählt, in seiner Heimat erhielt der 24-Jährige den Award für den Spieler des Jahres.

Mehr als 40 Millionen Euro für Sangare?

Nur ein Jahr später könnte Lens den Mittelfeldspieler gewinnbringend verkaufen.

Einige Vereine aus der Premier League sollen am Linksfuß interessiert sein, darunter Manchester United. Bereits Anfang Juni wurde berichtet, dass die "Red Devils" eine Offerte vorbereiten würden. Hier nachlesen >>>

Nun schaltet sich laut "Sky Sports" auch Crystal Palace ins Werben ein. Demnach sei der Ex-Klub von Oliver Glasner bereit, für einen Transfer Sangares tief in die Tasche zu greifen. Von mehr als 40 Millionen Euro Ablöse ist die Rede.

Pikant: Bei Crystal Palace wurde unlängst Pierre Sage als neuer Cheftrainer vorgestellt. Der 47-jährige Franzose coachte Sangare vergangenes Jahr in Lens und gilt als großer Verfechter des Maliers.

Die Rekord-Abgänge des SK Rapid

Platz 30: Marcus Pürk
Platz 29: Andreas Herzog

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