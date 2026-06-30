Inter Mailand leitet in diesem Transfersommer einen Umbruch ein.

Wie Italiens Doublesieger am Dienstag mitteilt, werden die mit 30. Juni auslaufenden Verträge mit vier Ü34-Profis nicht verlängert.

Sowohl Ex-Bayern-Torhüter Yann Sommer, als auch die beiden Innenverteidiger Francesco Acerbi und Stefan de Vrij sowie Außenverteidiger Matteo Darmian müssen gehen. Wie "Calcio e Finanza" berichtet, soll Inter mit den Abgängen 20 Millionen Euro pro Jahr an Gehaltskosten sparen.

Zukunft bei Sommer, Acerbi & Co. offen

Wie es für die vier Routiniers weitergeht, ist italienischen Medienberichten zufolge noch offen. Keiner von ihnen hat bislang bei einem neuen Verein unterschrieben.

Sommer wird unter anderem mit Club Brügge und Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht, de Vrij soll hingegen vor einem Wechsel zu Panathinaikos stehen.

Für Acerbi deutet vieles auf einen Verbleib in Italien hin. Als mögliche Ziele gelten Genoa CFC und AC Monza. Auch Darmian dürfte seine Karriere aller Voraussicht nach in der Serie A fortsetzen.