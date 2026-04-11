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ÖFB-Talent im Visier von Red Bull Salzburg

Der U21-Nationalspieler zeigte zuletzt starke Leistungen in Italien.

ÖFB-Talent im Visier von Red Bull Salzburg Foto: © GEPA
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David Puczka zeigt aktuell in Italien auf.

Dem ÖFB-U21-Nationalspieler gelangen in dieser Saison zehn Tore und vier Vorlagen für Juventus Next Gen in der drittklassigen italienischen Serie C. Damit ist der linke Außenbahnspieler aktuell Toptorschütze fürs Nachwuchsteam von Juve.

Mit seinen Leistungen weckt der 21-Jährige nun Interesse am Transfermarkt. Laut dem italienischen Sportjournalisten Nicolo Schira soll Red Bull Salzburg ein Auge auf Puczka geworfen haben.

Nächste Saison in der Serie A?

Doch nicht nur die "Bullen" sollen sich mit dem Österreicher beschäftigen, auch Hertha BSC Berlin dürfte den Linksverteidiger beobachten.

Allerdings könnte Puczka auch ohne einen Wechsel den nächsten Karriereschritt gehen, denn Juve-Coach Luciano Spalletti soll ihn auf seiner Liste für die erste Mannschaft in der kommenden Saison haben.

Demnach planen die "Bianconeri" bereits in der Sommervorbereitung mit Puczka. Sein Vertrag in Turin läuft noch bis 2027.

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