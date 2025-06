Neues Abenteuer! De Bruyne kurz vor Unterschrift in Italien

Superstar Kevin De Bruyne steht unmittelbar vor einem Wechsel zum SSC Neapel in die italienische Serie A. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano auf seinen Social-Media-Kanälen.

Der 33-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt demnach einen Vertrag bis Sommer 2027 inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Weil der Vertrag des Belgiers bei Manchester City mit 30. Juni nach zehn Jahren ausläuft, kostet der belgische Nationalspieler keine Ablöse.

Bereits am Donnerstag soll der Medizincheck über die Bühne gehen.

Nach 422 Spielen schließt sich ein Kapitel

Insgesamt 422-Mal lief De Bruyne für die Guardiola-Elf auf, steuerte dabei 285 Torbeteiligungen bei und entwickelte sich zum besten Mittelfeldspieler der Premier League. Jetzt folgt ein neues Abenteuer im Süden Italiens.

In Neapel soll der Spielmacher mit seiner Erfahrung mithelfen, in der kommenden Saison in der Champions League für Furore zu sorgen und bestmöglich die Meisterschaft zu verteidigen. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte schnappte sich in diesem Jahr den vierten "Scudetto" der Vereinsgeschichte.

Mit Tijjani Reijnders und Rayan Cherki hat Manchester City bereits Ersatz für De Bruyne verpflichtet.

Die 20 wertvollsten ablösefreien Transfers aller Zeiten