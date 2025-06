Nun fix! Manchester City holt französisches Supertalent

Der Deadline-Day des ersten Sommertransferfensters bekommt noch seinen Blockbuster-Transfer.

Wie bereits seit Längerem spekuliert, schließt sich Rayan Cherki Manchester City an, wo er bis 2030 unterschreibt. Laut Transferexperten Fabrizio Romano beträgt die Ablöse für das 21-jährige französische Top-Talent 36 Millionen Euro, sechs weitere können an Bonuszahlungen dazukommen.

Cherki wird bereits seit Jahren hoch gehandelt, in der Vorsaison gelang ihm der endgültige Durchbruch. In 30 Ligue-1-Spielen für Olympique Lyon sammelte der Offensiv-Allrounder 19 Scorerpunkte, zwölf weitere gelangen ihm in ebenso vielen Europa-League-Auftritten.

Manchester City wurde am Deadline-Day bereits zuvor einmal aktiv. Chelsea-Ersatzkeeper Marcus Bettinelli (34) kommt für ein Jahr nach Manchester, der routinierte Engländer soll das Torwartteam der "Citizens" bei der anstehenden Klub-WM komplettieren.