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Davon hängt eine Modric-Verlängerung beim AC Milan ab

Der Kroate ist bereits 40 Jahre alt. Doch an ein Karriereende denkt Modric noch nicht.

Davon hängt eine Modric-Verlängerung beim AC Milan ab Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Beim AC Milan ist Luka Modric unumstrittener Stammspieler.

Auch deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Mailänder weiter mit dem kroatischen Altstar planen wollen.

Im Vertrag soll eine spielerseitige Option auf ein weiteres Jahr verankert sein.

Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet nun jedoch, dass der 40-Jährige klare Bedingungen für einen Verbleib stellt.

Verbleib Allegris als Bedingung?

Der Klub soll die Qualifikation für die Champions League erreichen sowie eine konkurrenzfähige Mannschaft für die kommende Saison zusammenstellen.

Eine weitere zentrale Personalie für Modric ist Cheftrainer Massimiliano Allegri.

Medienberichten zufolge gilt er als Kandidat für den Posten des neuen italienischen Nationaltrainers.

Dennoch würde Modric eine weitere Zusammenarbeit mit ihm beim Klub klar bevorzugen und hofft auf dessen Verbleib.

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