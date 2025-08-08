Morata könnte in die Serie A wechseln

Alvaro Morata wird aller Voraussicht nach neuerlichen wechseln.
Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll es für den spanischen Europameister per Leihe zu Como gehen. Die Italiener sollen sich eine Kaufpflicht gesichert haben.
Der Stürmer wechselte erst vergangenen Sommer zum AC Milan, wurde dann aber im Winter an Galatasaray Istanbul verliehen.
Der Leihvertrag beim türkischen Meister läuft eigentlich noch bis 2026, daher muss der Klub vom Comer See eine Kompensationszahlung von fünf Millionen Euro an Galatasaray zahlen.
Vergangene Saison erzielte Morata in 41 Einsätzen für Milan und "Gala" 13 Tore und lieferte fünf Vorlagen.
🚨🔵 Álvaro Morata to Como, here we go! Deal agreed with Galatasaray for fee close to €5m as compensation to break the loan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025
Authorization for medical and travel next:
Como will now sign Morata from AC Milan on loan with obligation to buy.
Morata only wanted Como. 🇪🇸 pic.twitter.com/HkicN8OAlX