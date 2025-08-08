Suche
    Morata könnte in die Serie A wechseln

    Der spanische Europameister steht vor einer Leihe zu Como.

    Morata könnte in die Serie A wechseln Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Alvaro Morata wird aller Voraussicht nach neuerlichen wechseln.

    Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll es für den spanischen Europameister per Leihe zu Como gehen. Die Italiener sollen sich eine Kaufpflicht gesichert haben.

    Der Stürmer wechselte erst vergangenen Sommer zum AC Milan, wurde dann aber im Winter an Galatasaray Istanbul verliehen.

    Der Leihvertrag beim türkischen Meister läuft eigentlich noch bis 2026, daher muss der Klub vom Comer See eine Kompensationszahlung von fünf Millionen Euro an Galatasaray zahlen.

    Vergangene Saison erzielte Morata in 41 Einsätzen für Milan und "Gala" 13 Tore und lieferte fünf Vorlagen.

