Lionel Messi an der Seite von ÖFB-Legionär Matthias Braunöder?

Zuletzt kamen in Italien vermehrt Gerüchte auf, der Argentinier könnte sich Como anschließen. Mit Cesc Fabregas steht bei den Norditalienern immerhin ein alter Bekannter des Superstars an der Seitenlinie.

Die Spekulationen entstanden dadurch, dass Messis Ehefrau beim Testspiel Comos gegen OSC Lille gesichtet wurde. Auf einer Pressekonferenz reagierte Fabregas auf die Gerüchte.

Messi besuchte Fabregas

"Sag niemals nie. Er hat mich während seines Urlaubs bei mir zuhause besucht", verrät der Spanier. Augenzwinkernd ergänzt der Como-Coach: "Wir können nicht sagen, dass Messi niemals in Como spielt, es gibt ja auch noch seine Kinder. Aber er ist aktuell in Amerika." Allzu heiß dürfte das Gerücht also nicht sein.

Die Frauen der beiden Ex-Kollegen sind eng befreundet, entsprechend dürfte sich auch der Besuch beim Testspiel Comos erklären.

Messi Vertrag bei Inter Miami läuft allerdings nur noch bis Ende des Kalenderjahres. Danach ist seine Zukunft ungewiss. Mit Fabregas hätte er zumindest einen Vertrauten in Como. Ex-Barca-Kapitän Sergi Roberto kennt Messi ebenso, der Mittelfeld-Mann läuft auch für das Fabregas-Team auf.