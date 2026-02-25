Beim FC Turin hängt der Haussegen schief.

Das Team um ÖFB-Legionär Valentino gewann wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten sechs Spiele. In der Serie A liegt man deshalb nur noch auf Rang 15, mit drei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

"Scheiße wie Cairo"

Bei den Turin-Anhängern führt diese Situation zu starker Unzufriedenheit, die nun in einer skurrilen Protestaktion gipfelt: Vor dem Trainingsgelände des Vereins hinterließen die Fans nämlich mehrere Kothaufen inklusive eines Banners mit den Worten "Merde come Cairo" (deutsch: Scheiße wie Cairo).

Dieser Banner ist an den Urbano Cairo gerichtet, der seit über 20 Jahren Präsident des Klubs ist.