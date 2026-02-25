Die Protestaktion im Video:
A Torino clamorosa forma di protesta contro il club granata— Antonello Perillo (@anperillo) February 24, 2026
⚽️ #SerieA pic.twitter.com/YTSm5zjXtM
Die Turiner stürzen mehr und mehr in den Abstiegskampf, was nun zu einer skurrilen Protest-Aktion der Fans führt.
Beim FC Turin hängt der Haussegen schief.
Das Team um ÖFB-Legionär Valentino gewann wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten sechs Spiele. In der Serie A liegt man deshalb nur noch auf Rang 15, mit drei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.
Bei den Turin-Anhängern führt diese Situation zu starker Unzufriedenheit, die nun in einer skurrilen Protestaktion gipfelt: Vor dem Trainingsgelände des Vereins hinterließen die Fans nämlich mehrere Kothaufen inklusive eines Banners mit den Worten "Merde come Cairo" (deutsch: Scheiße wie Cairo).
Dieser Banner ist an den Urbano Cairo gerichtet, der seit über 20 Jahren Präsident des Klubs ist.
