NEWS
Hohe Geldstrafen für Chelsea und West Ham nach Rangelei
Klubs müssen insgesamt mehr als 700.000 Euro für einen Disput zwischen mehreren Spielern bezahlen.
Der FC Chelsea und West Ham United sind nach einem hitzigen Disput zwischen mehreren Spielern im direkten Duell mit hohen Geldstrafen belegt worden.
Chelsea muss gemäß des Urteils des englischen Fußballverbands umgerechnet rund 370.000 Euro bezahlen, West Ham rund 340.000.
Bei Chelseas 3:2-Erfolg Ende Jänner lieferten sich die Profis in der Nachspielzeit eine Massenrangelei. West-Ham-Verteidiger Jean-Clair Todibo sah die Rote Karte, nachdem er Gegenspieler Joao Pedro gewürgt hatte.