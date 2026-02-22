AC Milan erleidet gegen Parma Calcio Rückschlag

Am 26. Spieltag der Serie A muss sich der AC Milan trotz drückender Feldüberlegenheit im heimischen Giuseppe Meazza gegen Parma Calcio 0:1 geschlagen geben.

Verletzung überschattet Anfangsphase

Vom Anpfiff weg übernimmt der Favorit das Kommando und kontrolliert das Geschehen mit 64 Prozent Ballbesitz, tut sich jedoch schwer, den Riegel der Gäste zu knacken. Den ersten Warnschuss gibt überraschend der Außenseiter ab: Mateo Pellegrino (3.) prüft Milans Schlussmann Mike Maignan früh.

In der 11. Minute dann der erste Rückschlag für Milan. Loftus-Cheek muss nach einem Zusammenprall mit Corvi mit der Trage verletzt vom Fled gebracht werden.

Die Hausherren scheitern kurze Zeit später durch Ardon Jashari gleich doppelt (17., 22.) am glänzend reagierenden Edoardo Corvi im Kasten der Gäste. Auch Christian Pulisic (22.) und Rafael Leao per Kopf (31.) bringen das Spielgerät nicht im Netz unter.

Parma setzt nur vereinzelt Nadelstiche, kommt aber kurz vor dem Pausenpfiff durch Gabriel Strefezza (38.) noch einmal gefährlich zum Abschluss.

Parma schockt Milan in Drangphase

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich das Bild kaum: Die Hausherren drängen auf die Führung, bleiben im Abschluss jedoch glücklos. Das Pech erreicht seinen Höhepunkt, als Rafael Leao (64.) nur den Pfosten trifft.

Mitten in die Drangphase der Gastgeber hinein schlägt Parma eiskalt zu: Nach einer präzisen Vorlage von Emanuele Valeri steigt Troilo hoch und köpft zur Führung ein (80.) – ein Treffer, der auch der Überprüfung durch den Videoassistenten standhält.

Massimiliano Allegri wirft in der Schlussphase alles nach vorne, doch auch der eingewechselte Niclas Füllkrug setzt einen Kopfball (89.) knapp neben das Gehäuse, womit die 0:1-Heimpleite besiegelt ist.

Für den AC Milan ist dieses Ergebnis ein herber Rückschlag im Titelkampf, da der Rückstand auf Tabellenführer Inter nun bereits zehn Punkte beträgt.

Parma Calcio hingegen zieht nach Punkten mit Udinese Calcio gleich und verschafft sich als Zwölfter ein komfortables Polster auf die Abstiegsränge.