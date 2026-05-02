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Matchball Inter: Napoli patzt bei Como

Dank des Unentschiedens der Süditaliener kann Inter Mailand am Sonntag den Meistertitel in der Serie A fixieren.

Matchball Inter: Napoli patzt bei Como Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Erster Matchball für Inter Mailand: Der SSC Napoli kommt bei Como nicht über ein 0:0 hinaus und eröffnet den "Nerazzurri" damit die Möglichkeit, schon am Sonntag den 21. Scudetto zu fixieren.

Für die Neapolitaner ist das Remis ein Rückschlag im Kampf um Platz zwei, der AC Milan könnte am Sonntag vorbeiziehen.

Für Inter Mailand hingegen würde daheim gegen Parma schon ein Punkt genügen, um zum 21. Mal die Serie A zu gewinnen. Como liegt aktuell auf Rang fünf und damit mitten im Kampf um die Europacup-Plätze.

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