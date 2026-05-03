Nach dem 3:1-Erfolg von Crystal Palace im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Conference League gegen Donezk muss das Team von Oliver Glasner in der 35. Runde der Premier League erneut einen Rückschlag verkraften.

Gegen Bournemouth gibt es eine 0:3-Niederlage. Glasner nimmt im Vergleich zu der letzten internationalen Begegnung fünf Änderungen in der Startelf vor.

Bereits in der 10. Minute geht Crystal Palace nach einem Eckball durch ein Eigentor von Lerma in Rückstand. Nach rund einer halben Stunde (32.) zeigt dann der Schiedsrichter auf den Punkt. Kroupi verwandelt den Elfmeter zum 2:0. Die Hausherren zeigen sich in der ersten Halbzeit deutlich dominanter.

Entscheidung fällt nach Konter

Nach der Pause gelingt Bournemouth in Minute 77 durch Rayander nach einem Konter die Entscheidung zum 3:0. Für Glasner und sein Team ist es vor dem Rückspiel in der Conference League am Donnerstag im eigenen Stadion der nächste Rückschlag in der Meisterschaft.

In der Tabelle liegt der Verein mit 43 Punkten lediglich auf Rang 15. Bournemouth hat als Sechster die Chance auf einen Europa-League-Platz.