AFC Bournemouth AFC Bournemouth BRN Crystal Palace Crystal Palace CRY
Endstand
3:0
2:0 , 1:0
  • Jefferson Lerma e
  • Eli Kroupi Jr
  • Rayan
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Glasner muss mit Palace nächsten Liga-Rückschlag hinnehmen

Das Spiel geht nach einem Eigentor und einem Elfmeter großteils in der ersten Hälfte verloren. In der Tabelle rutscht Palace auf Rang 15 ab.

Glasner muss mit Palace nächsten Liga-Rückschlag hinnehmen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Nach dem 3:1-Erfolg von Crystal Palace im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Conference League gegen Donezk muss das Team von Oliver Glasner in der 35. Runde der Premier League erneut einen Rückschlag verkraften.

Gegen Bournemouth gibt es eine 0:3-Niederlage. Glasner nimmt im Vergleich zu der letzten internationalen Begegnung fünf Änderungen in der Startelf vor.

Bereits in der 10. Minute geht Crystal Palace nach einem Eckball durch ein Eigentor von Lerma in Rückstand. Nach rund einer halben Stunde (32.) zeigt dann der Schiedsrichter auf den Punkt. Kroupi verwandelt den Elfmeter zum 2:0. Die Hausherren zeigen sich in der ersten Halbzeit deutlich dominanter.

Entscheidung fällt nach Konter

Nach der Pause gelingt Bournemouth in Minute 77 durch Rayander nach einem Konter die Entscheidung zum 3:0. Für Glasner und sein Team ist es vor dem Rückspiel in der Conference League am Donnerstag im eigenen Stadion der nächste Rückschlag in der Meisterschaft.

In der Tabelle liegt der Verein mit 43 Punkten lediglich auf Rang 15. Bournemouth hat als Sechster die Chance auf einen Europa-League-Platz.

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