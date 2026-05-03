Sorge nach Krankenhaus-Einliefung um Trainer-Legende Ferguson

Sir Alex Ferguson, eine Ikone von Manchester United, wurde Berichten zufolge ins Spital eingeliefert, nachdem er sich am Sonntag vor dem Premier-League-Spiel seiner ehemaligen Mannschaft gegen Liverpool unwohl gefühlt hatte.

Der legendäre ehemalige United-Trainer befand sich im Old Trafford für das Spiel, verließ das Stadion jedoch vor Spielbeginn.

Wie der übertragende Sender Sky Sports berichtete, war der 84-jährige Ferguson bei Bewusstsein und wurde vorsorglich untersucht. Laut der BBC handelte es sich nicht um einen Notfall.

Gehirnblutung im Jahr 2018

Im Jahr 2018 erlitt Ferguson eine Gehirnblutung und musste sich einer Notoperation unterziehen, von der er sich erholte.

Ferguson besucht häufig die Heimspiele von Manchester United und war noch am selben Tag auf Social Media im Stadion abgebildet.

Ferguson gewann mit United 13 Premier League-Titel und zweimal die Champions League während seiner 26-einhalb Jahre andauernden, von Trophäen geprägten Ära bei dem Verein.

Insgesamt holte er 28 bedeutende Titel mit den Red Devils. Er zog sich 2013 zurück, nachdem er seinen letzten von 13 Meistertiteln gewonnen hatte.