Italienischer Topklub signalisiert Interesse an Lazaro

Seit mittlerweile drei Jahren trägt Valentino Lazaro das Jersey des FC Turin. Das könnte sich bald ändern.

Denn der ÖFB-Legionär hat sich offenbar ins Visier eines italienischen Spitzenklubs gespielt. Wie "Tuttomercatoweb" berichtet, habe die AS Roma Interesse am 29-Jährigen signailisert.

"Qualität und Tiefe des Kaders erhöhen"

Lazaro hat in Turin nur noch ein Jahr Vertrag, sein derzeitiger Arbeitgeber hat also in diesem Sommer noch die Chance, eine passable Ablöse zu kassieren.

Es sollen bereits erste Sondierungsgespräche stattgefunden haben, Lazaro sei eine der "konkretesten Optionen" für die römische Außenbahn unter Neo-Coach Gian Piero Gasperini.

Der Österreicher solle "die Qualität und Tiefe des Kaders erhöhen", wie es heißt. Die Roma wurde in der abgelaufenen Saison Fünfter der Serie A und startet in der Europa League.