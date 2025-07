In die Heimat des Papas! Neuer Arnautovic-Verein wohl fix

Der neue Verein von Marko Arnautovic dürfte wohl endlich feststehen.

Wie das serbische Medium "Mozzart Sport" berichtet, wird der ÖFB-Teamstürmer am kommenden Montag einen Zwei-Jahres-Vertrag bei Roter Stern Belgrad unterschreiben.

"Sky Sport Austria" bestätigt diese Meldung und berichtet von einem Netto-Jahresgehalt Arnautovics in Belgrad von 2,5 Millionen Euro. Die Verhandlungen mit dem SK Rapid sind dem Vernehmen nach geplatzt, weil das Hütteldorfer Angebot von 3 Millionen Euro brutto pro Jahr zu gering war.

Zum serbischen Rekordmeister

Arnautovic hat einen serbischen Vater und spricht die serbische Sprache. Der 36-Jährige ist nach seinem Vertragsende bei Inter Mailand ablösefrei zu haben.

Roter Stern Belgrad ist serbischer Rekordmeister und hat auch in der Vorsaison den Titel in der Super Liga gewonnen.

"Crvena zvezda", wie der Verein in der Landessprache heißt, steigt bereits kommende Woche in die Champions-League-Qualifikation ein. Die Lincoln Red Imps aus Gibraltar sind der erste Gegner in Runde zwei. In einem etwaigen Playoff wäre der SK Sturm ein möglicher Gegner.