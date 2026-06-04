Sechsstündiges Gespräch: Glasner bei Milan in der Pole Position

Nachdem Andoni Iraola beim FC Liverpool als Coach vorgestellt worden ist (Alle Infos>>>), gilt bei den Mailändern laut italienischen Medien nun der Oberösterreicher Oliver Glasner als Wunschkandidat der AC Milan.

Ein erstes persönliches Treffen mit Klubbesitzer Gerry Cardinale und Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic soll in Deutschland stattgefunden und sechs Stunden gedauert haben, berichtete die "Gazzetta dello Sport" am Donnerstag.

Rangnick soll Milans Neuaufbau orchestrieren

An ein mögliches Engagement von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick als Sportdirektor sei die Trainerpersonalie nicht geknüpft, hieß es. Glasner könnte auch ohne Rangnick kommen.

Geht es nach Cardinale, soll Rangnick aber nach dem Rauswurf der gesamten sportlichen Führung der Mailänder den Neuaufbau orchestrieren. Der Deutsche, der am Donnerstag mit der ÖFB-Auswahl zur WM nach Nordamerika aufgebrochen ist, habe sich laut "Gazzetta" Bedenkzeit erbeten.

Auch der ÖFB hat Rangnick nach einem einstimmigen Aufsichtsratsbeschluss eine Verlängerung seines nach der WM auslaufenden Vertrages angeboten. Eine Unterschrift des 67-Jährigen lässt kurz vor Turnierstart aber noch auf sich warten.