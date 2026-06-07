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Fünf Abwesende beim ÖFB-Training am Sonntag

Noch trainiert das ÖFB-Team nicht in voller Besetzung. Bis Dienstag sollen jedoch wieder alle Spieler ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Fünf Abwesende beim ÖFB-Training am Sonntag Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Beim Sonntags-Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im Harder Stadium von Santa Barbara haben fünf Spieler gefehlt.

David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, und Florian Grillitsch ließen das Mannschaftstraining aus, Patrick Wimmer absolvierte nur einen späteren Teil dessen. Alaba trainierte individuell mit Gerhard Zallinger.

Es handle sich aber nicht um Verletzungen, sondern um Belastungssteuerung, hieß es vom ÖFB.

Arnautovic, Sabitzer und Grillitsch sollten am Montag wieder dabei sein.

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