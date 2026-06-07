Fünf Abwesende beim ÖFB-Training am Sonntag

Beim Sonntags-Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im Harder Stadium von Santa Barbara haben fünf Spieler gefehlt.

David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, und Florian Grillitsch ließen das Mannschaftstraining aus, Patrick Wimmer absolvierte nur einen späteren Teil dessen. Alaba trainierte individuell mit Gerhard Zallinger.

Es handle sich aber nicht um Verletzungen, sondern um Belastungssteuerung, hieß es vom ÖFB.

Arnautovic, Sabitzer und Grillitsch sollten am Montag wieder dabei sein.