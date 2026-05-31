Milan-Schlüsselspieler kündigt Abschied an

Rafael Leão wird die AC Milan im Sommer verlassen. Das gibt der portugiesische Offensivspieler selbst bekannt.

"Ich bin stolz darauf, bei Milan Geschichte geschrieben zu haben, aber ich möchte ein neues Kapitel beginnen. Ich fühle mich bereit, in einer anderen Liga zu spielen", so Leão in einem Interview mit "Sport TV Portugal".

Gleichzeitig betonte der 26-Jährige: "Ich habe immer mein Bestes für Milan gegeben, aber jetzt ist es Zeit für eine neue Herausforderung."

Ziel offen

Damit geht Leãos Zeit in Mailand zu Ende. Der Flügelspieler kam 2019 für knapp 50 Millionen Euro von LOSC Lille und absolvierte 291 Spiele, in denen ihm 80 Tore und 65 Assists gelangen.

Wohin es den portugiesischen Nationalspieler zieht, ist derzeit noch offen.