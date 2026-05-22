Salzburg verweigerte Napoli-Deal: "Wollten mich nicht hergeben"

Oumar Solet (26) machte einst beim FC Red Bull Salzburg mit starken Auftritten auf sich aufmerksam, international galt der Abwehr-Mann als begehrt.

Auch der SSC Napoli dürfte einst angeklopft haben. "Damals gab es einigen Kontakt, die Österreicher wollten mich aber nicht gehen lassen", berichtet Soltet gegenüber der "Gazzetta dello Sport".

Unrühmliches Ende

Das Ende des Franzosen in Salzburg war unrühmlich. Disziplinär machte er immer wieder Probleme, musste deshalb auch beim Kooperationsklub FC Liefering mittrainieren.

Im September 2024 folgte die Auflösung des Vertrags, im Winter unterschrieb er bei Udinese Calcio. Dort blüht Solet auf, hat jetzt wieder einen Marktwert von 20 Millionen Euro. Da sein Vertrag 2027 ausläuft, könnte sich ein Transfer anbahnen.

Geht es zu Inter?

Inter Mailand wird mit Solet in Verbindung gebracht. "Es ist schön, mit großen Vereinen in Verbindung gebracht zu werden, aber mein Fokus liegt auf den Friaulern. Mailand ist eine wunderschöne, sehr lebendige Stadt", meint Solet dazu.

Der Franzose fühlt sich in Udine wohl. "Sie haben mir das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein, und jetzt möchte ich ein Spitzenspieler werden", macht der Ex-Salzburger klar.

Künftig könnte er dann auch wieder in der UEFA Champions League auflaufen. Zwölf Einsätze verbuchte Solet dort für Salzburg, den letzten davon im Oktober 2023.

Damaliger Gegner bei der Auswärtspleite (1:2) war ausgerechnet Inter Mailand.