Marko Arnautovic ist am Mittwoch in der Türkei gelandet. Sofort wurde spekuliert, dass sich der ÖFB-Rekordnationalspieler mit Besiktas einig ist. Ob dies tatsächlich der Fall ist oder Arnautovic nur privater Natur dort verweilt, ist nicht klar. Zuletzt wurden auch Gespräche mit dem SK Rapid publik. (Arnautovic reist in die Türkei: Doch nicht zu Rapid? >>>)

Die Türken dürften jetzt aber an einen Mann aus der Serie A denken. Milan-Stürmer Noah Okafor - zuletzt verliehen an Napoli - führt laut "MilanNews" Gespräche mit Besiktas.

Schwerer Stand in Mailand

Der Verein habe demnach Kontakt mit seinem Berater aufgenommen. Noch ist ein Ausgang allerdings unklar. Erst kürzlich verpflichtete man Tammy Abraham. Auf der Gegenseite wurde der Vertrag mit Ciro Immobille aufgelöst.

Wechselt der Ex-Salzburg-Stürmer in die türkische Metropole, dürfte ein Arnautovic-Deal mit Besiktas zumindest unwahrscheinlicher sein. Okafor ist in Milan außen vor, der 25-Jährige gilt als wechselwillig.

Europas Rekordmeister: Wer holte die meisten Titel?