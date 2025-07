Arnautovic reist in die Türkei: Doch nicht zu Rapid?

Marko Arnautovic soll vor einem Wechsel zum SK Rapid stehen, wie Sportdirektor Markus Katzer zuletzt wissen ließ.

Katzer bestätigt: Arnautovic hat "richtig Bock" auf Rapid!>>>

Am Mittwoch mehrten sich aber bei vielen Fans die Zweifel, dass der grün-weiße Wunschtransfer gehörig ins Wanken gerät. Denn Arnautovic postete auf Instagram eine Story vom Istanbuler Flughafen.

Darauf zu sehen: Ein Trolley, daneben platzierte der 36-Jährige eine türkische Fahne. Allerdings reiste "Arni" nicht alleine in die Türkei. Mit dabei hatte er seine gesamte Familie, auch seine Frau setzte mehrere Postings ab. Eines davon zeigt einen Strand und den Text: "Can't wait for tomorrow".

Medizincheck, Urlaub oder beides?

Manche türkische Journalisten meinten bereits, Arnautovic sei zum Medizincheck bei Besiktas dort, wo er seit einiger Zeit ebenso im Gespräch ist.

Besiktas einigte sich am Mittwoch zwar mit Ciro Immobile auf eine Vertragsauflösung, holte aber tags zuvor schon Ersatz in Person von Tammy Abraham. Wahrscheinlicher ist daher, dass es sich um einen Familienurlaub der Arnautovics handelt.

Es ist aber natürlich nicht ganz auszuschließen, dass Arnautovic zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt und die Finalisierung eines Besiktas-Wechsels mit einem Urlaub verbindet.