NEWS

Letsch nach Bayern-Debakel: "Das hat mich doch überrascht"

Der Deutsche sah ausgerechnet vom routinierteren Teil seiner Mannschaft einen desolaten Auftritt. "Wir ziehen schon Dinge raus", sagt er mit Blick aufs Frühjahr.

Letsch nach Bayern-Debakel: "Das hat mich doch überrascht" Foto: © GEPA
Simon Urhofer
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Kalenderjahr 2026 beginnt für den FC Red Bull Salzburg ähnlich bitter wie jenes 2025.

Wie bereits im Vorjahr starten die "Bullen" mit einem Testspiel gegen den FC Bayern am Dreikönigstag ins sportliche Frühjahr, erneut setzt es eine deftige Pleite.

Verloren die Salzburg im ersten Spiel unter Thomas Letsch vor einem Jahr noch 0:6 gegen den deutschen Rekordmeister, gibt es diesmal ein 0:5 (Spielbericht >>>).

Die Erkenntnisse von "Bullen"-Coach Thomas Letsch, der vor einem Jahr noch von "einer Lehrstunde" sprach, sind diesmal aber immerhin deutlich positiver - zumindest in Bezug auf einen Teil seiner Mannschaft.

"Überrascht hat mich die zweite Halbzeit"

Salzburg verkaufte sich in Halbzeit eins gegen eine durchaus stark besetzte Bayern-Elf rund um Dayot Upamecano, Michael Olise oder Harry Kane nämlich äußerst teuer und hätte in Form von Sota Kitano sogar in Führung gehen können bzw. müssen. Stattdessen schlugen die Bayern kurz vor der Pause in Form von Hiroki Ito zu.

Zur Halbzeit wechselte sowohl Letsch als auch sein Gegenüber, Vincent Kompany, auf allen elf Positionen durch - und die "Bullen" wurden von den Bayern-Jungspunden Lennart Karl, Tom Bischof und Co. regelrecht in alle Einzelteile zerlegt.

Ein Umstand, der dem Salzburg-Coach durchaus sauer aufstößt. "Aus der ersten Halbzeit ziehen wir sehr viel Positives, aber überrascht hat mich der Auftritt nicht. Überrascht hat mich die zweite Halbzeit", so der Deutsche bedeutungsschwanger.

Letsch wird deutlich

"Wir hatten da schon ähnliche Probleme bei diesem Team (jenem aus Halbzeit zwei, Anm.) gehabt und diese auch thematisiert. Dass wir daran anknüpfen, hat mich doch überrascht"

Thomas Letsch

Bereits im Training habe man mit exakt diesen beiden Mannschaften gespielt, "da sah es ähnlich aus. Wir hatten da schon ähnliche Probleme bei diesem Team (jenem aus Halbzeit zwei, Anm.) gehabt und diese auch thematisiert. Dass wir daran anknüpfen, hat mich doch überrascht", verdeutlicht Letsch seine Kritik.

Während das Team aus Halbzeit eins noch proaktiv und frech gegen die Münchener Stars auftrat, "haben wir in Halbzeit zwei nur mehr reagiert und sind dem Gegner immer hinterhergelaufen. Wenn man Spieler wie Karl, Bischof, Diaz usw. spielen lässt, kann es böse enden", analysiert er weiters.

Auffällig dabei war, dass in der Startelf des zweiten Durchgangs tendenziell sogar mehr potenzielle Stammspieler, vor allem aber mehr routiniertere Salzburger zu finden waren.

Startelf Halbzeit eins: Schlager (29); Trummer (20), Gadou (18), Schuster (19), Krätzig (22); Kitano (21), Bidstrup (24), Diabate (21), Bischoff (20); Konate (21), Baidoo (19)

Durchschnittsalter: 21,27

Startelf Halbzeit zwei: Zawieschitzky (18); Lainer (33), Mendes (21), Rasmussen (28), Aguilar (18); Yeo (21), Sulzbacher (20), Kjaergaard (22), Alajbegovic (18); Vertessen (24), Onisiwo (33)

Durchschnittsalter: 23,27

"Ziehen schon Dinge raus"

test
Auffällig war, dass am Dienstag vor allem die Salzburger Routiniers kaum einen Fuß vor den anderen brachten
Foto: ©GEPA

Zwar sei das erste Pflichtspiel (am 22. Jänner gegen den FC Basel, Anm.) noch in zu weiter Ferne, um aus den bisherigen Erkenntnissen 2026 Rückschlüsse für eine mögliche Stammelf abzuleiten, "aber wir ziehen schon Dinge raus. Der ein oder andere, der in Halbzeit eins gespielt hat, hat schon aufgezeigt", so Letsch.

Zunächst freut sich der Deutsche aber auf das Trainingslager in Belek (TUR) von 8. bis 16. Jänner und damit auf eine endlich richtige Vorbereitung, nachdem diese im Sommer aufgrund der Teilnahme an der FIFA Klub-WM nur verkürzt stattfand.

An der türkischen Riviera gehe es vor allem darum, "an den Dingen, die 2025 nicht optimal liefen, zu arbeiten", erklärt Letsch.

Konkret meint er damit, nach hohen Ballgewinnen eine bessere Entscheidungsfindung im letzten Drittel zustande zu bekommen, noch gemeinschaftlicher zu verteidigen und auch an den Offensiv-Standards zu schrauben.

Auch Letsch findet den Kader zu groß

Außerdem soll die Wintervorbereitung dazu genutzt werden, einen fixen, durchaus verkleinerten Kader zu finden. Das forderte nicht zuletzt Neo-Sportchef Marcus Mann.

Gegen die Bayern setzte Letsch, der in Halbzeit zwei noch Oliver Lukic und Debütant Anrie Chase einwechselte, insgesamt 22 Feldspieler ein, obwohl mit Aleksa Terzic und Petar Ratkov zwei potenzielle Stammspieler erkrankt fehlten. Mamady Diambou und Lucas Gourna-Douath blieben zusätzlich nur auf der Bank.

"Stand jetzt ist der Kader zu groß", weiß Letsch. Er hofft auf eine diesbezüglich ergiebige Zusammenarbeit mit Mann und in diesem Zusammenhang wohl auch auf den ein oder anderen externen Neuzugang.

Letsch freut sich auf den Austausch mit Mann

test
Neo-Sportchef Marcus Mann sprach Letsch unmittelbar vor dem Testspiel "absolutes Vertrauen" aus
Foto: ©GEPA

"Es wäre das erste Transferfenster in Salzburg seit 15 Jahren, wo nichts passieren würde", schiebt Letsch seinem neuen Chef gleich ein wenig Druck zu.

Die Belek-Reise will der 57-Jährige auch dazu nutzen, um viele Gespräche mit Mann zu führen: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, freue mich, dass endlich wieder jemand da ist. Im Trainingslager werden wir genügend Möglichkeiten haben, uns intensiver auszutauschen: Über unseren Kader, über unsere Mannschaft, über unsere Ausrichtung."

Es ist davon auszugehen, dass Letsch die ein oder andere Erkenntnis aus dem Bayern-Testspiel in diese Gespräche einfließen lassen wird.

Die besten Bundesliga-Choreos 2025

SK Rapid

Slideshow starten

82 Bilder

Mehr zum Thema

Neo-RBS-Sportchef spricht Letsch "absolutes Vertrauen" aus

Neo-RBS-Sportchef spricht Letsch "absolutes Vertrauen" aus

Bundesliga
96
Treue Seele, Jugendförderer, Ruhepol: So tickt RBS-Sportchef Mann

Treue Seele, Jugendförderer, Ruhepol: So tickt RBS-Sportchef Mann

Bundesliga
36
Wiedersehen mit Laimer und Freund! Salzburg empfängt Bayern

Wiedersehen mit Laimer und Freund! Salzburg empfängt Bayern

Bundesliga
13
Klare Niederlage! Bayern für Salzburg zu stark

Klare Niederlage! Bayern für Salzburg zu stark

Bundesliga
67
Sie spielten für Salzburg und den FC Bayern

Sie spielten für Salzburg und den FC Bayern

Bundesliga
94
Entrup zur Austria? Das ist wirklich dran

Entrup zur Austria? Das ist wirklich dran

Bundesliga
45
Hartberg leiht Austria-Youngster aus

Hartberg leiht Austria-Youngster aus

Bundesliga
31
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Aleksa Terzic Oliver Lukic Dayot Upamecano Mamady Diambou Harry Kane Belek Thomas Letsch Petar Ratkov Lucas Gourna-Douath München Michael Olise Anrie Chase Sota Kitano Marcus Mann Lennart Karl LAOLA1+ Simon Urhofer