Letsch nach Bayern-Debakel: "Das hat mich doch überrascht"

Das Kalenderjahr 2026 beginnt für den FC Red Bull Salzburg ähnlich bitter wie jenes 2025.

Wie bereits im Vorjahr starten die "Bullen" mit einem Testspiel gegen den FC Bayern am Dreikönigstag ins sportliche Frühjahr, erneut setzt es eine deftige Pleite.

Verloren die Salzburg im ersten Spiel unter Thomas Letsch vor einem Jahr noch 0:6 gegen den deutschen Rekordmeister, gibt es diesmal ein 0:5 (Spielbericht >>>).

Die Erkenntnisse von "Bullen"-Coach Thomas Letsch, der vor einem Jahr noch von "einer Lehrstunde" sprach, sind diesmal aber immerhin deutlich positiver - zumindest in Bezug auf einen Teil seiner Mannschaft.

"Überrascht hat mich die zweite Halbzeit"

Salzburg verkaufte sich in Halbzeit eins gegen eine durchaus stark besetzte Bayern-Elf rund um Dayot Upamecano, Michael Olise oder Harry Kane nämlich äußerst teuer und hätte in Form von Sota Kitano sogar in Führung gehen können bzw. müssen. Stattdessen schlugen die Bayern kurz vor der Pause in Form von Hiroki Ito zu.

Zur Halbzeit wechselte sowohl Letsch als auch sein Gegenüber, Vincent Kompany, auf allen elf Positionen durch - und die "Bullen" wurden von den Bayern-Jungspunden Lennart Karl, Tom Bischof und Co. regelrecht in alle Einzelteile zerlegt.

Ein Umstand, der dem Salzburg-Coach durchaus sauer aufstößt. "Aus der ersten Halbzeit ziehen wir sehr viel Positives, aber überrascht hat mich der Auftritt nicht. Überrascht hat mich die zweite Halbzeit", so der Deutsche bedeutungsschwanger.

Letsch wird deutlich