Klare Niederlage! Bayern für Salzburg zu stark

Wie bereits im Vorjahr zieht Red Bull Salzburg im Testspiel gegen die Bayern erneut klar den Kürzeren.

Klare Niederlage! Bayern für Salzburg zu stark Foto: © GEPA
Red Bull Salzburg muss sich im Vorbereitungsspiel gegen den FC Bayern München klar mit 0:5 geschlagen geben.

Salzburg startet vor rund 29.000 Zusehern ambitioniert in die Partie und kommt immer wieder gefährlich vors Tor.

Im Ballbesitz hat Bayern jedoch klare Vorteile und hat Pech, als ein Olise-Fernschuss von Schlager stark abgewehrt wird (20.)

Ito bringt Bayern in Front

In der 45. Minute bringt Ito die Gäste in Führung. Kane kommt aus der Drehung zum Abschluss, scheitert aber an Schlager. Der Abpraller landet bei Ito, der an der Strafraumgrenze lauert und den Ball volley zur Führung versenkt.

Die Bayern wechseln in der Pause das komplette Team. So kommt auch Konrad Laimer in die Partie, der in der ersten Hälfte noch geschont wurde.

Karl und Chavez erhöhen

Nach Seitenwechsel dominieren weiterhin die Bayern. Zuerst scheitert Gnabry nach Diaz-Vorlage noch an Zawieschitzky, ehe Shootingstar Lennart Karl nach Bischof-Vorlage das 2:0 erzielt (72.). Kurz darauf trifft Youngster Chavez (75.) zur Vorentscheidung für die Bayern.

Alajbegovic an die Latte

Salzburg wird nach einem Alajbegovic-Freistoß aus 25 Meter noch einmal gefährlich. Der Schuss geht aber an die Latte.

Karl macht in der 88. Minute seinen Doppelpack perfekt, ehe Bischof den Schlusspunkt setzt und das 5:0 in der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielt.

