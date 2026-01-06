Juventus Turin setzt Lauf auch gegen Sassuolo fort

Juventus Turin bleibt gegen Sassuolo Calcio auch im sechsten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen.

Am 19. Spieltag der italienischen Serie A fahren die "Bianconeri" gegen den Aufsteiger einen 3:0-Auswärtssieg ein. Die Treffer besorgen ein Eigentor von Ex-WAC-Verteidiger Tarik Muharemovic (16.), Fabio Miretti (62.) sowie Mittelstürmer Jonathan David (63.).

Durch den Sieg hält die "Alte Dame" Kontakt zur Tabellenspitze, hat bei zwei Spielen mehr nur noch drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand.

Sassuolo Calcio kassiert indes erstmals seit zwei Spielen wieder eine Niederlage. Als Tabellenelfter rangiert man aber weiter im gesicherten Mittelfeld.

Auch die Roma gewinnt

Über einen Sieg darf sich auch die zuletzt inkonstante AS Roma freuen. Bei der US Lecce gewinnt das Team von Gian Piero Gasperini mit 2:0, für die Tore sorgen die beiden Mittelstürmer Evan Ferguson (14.) und Artem Dobvyk (71.).

Durch den Erfolg zieht man punkte technisch mit Juventus gleich (beide 36) und springt auf den fünften Tabellenplatz.

Für Gasperini war es ein besonderer Sieg. Es ist sein 1000. Punkt in der Serie A, womit er nach Allegri (1050) und Spalletti (1014) erst der dritte noch aktive Trainer ist, der diese Marke erreichen kann.

Den dritten Sieg in Folge feiert zudem Como 1907. Gegen den SC Pisa siegt man klar mit 3:0, festigt damit Rang sechs.