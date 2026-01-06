Altach trennt sich von Torhüter

Mit Beginn der Frühjahrs-Vorbereitung endet die Zusammenarbeit zwischen dem SCR Altach und Tino Casali.

Nach der Rückkehr der weiteren Torhüter geht Casalis Unterstützung planmäßig zu Ende.

Tino Casali war im Oktober bereits zum zweiten Mal zum SCR Altach gestoßen, um den entstandenen Engpass auf der Torhüterposition zu überbrücken.

Sportdirektor Philipp Netzer sagt: "Tino hat in den vergangenen Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welches Niveau er mitbringt. Er ist ein absoluter Führungsspieler und ein Torhüter, der mit seiner Ruhe, Erfahrung und Qualität jeder Mannschaft sofort Stabilität verleiht."