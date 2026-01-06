NEWS

Altach trennt sich von Torhüter

Erst im Oktober kam der 30-Jährige. Nun wird der Vertrag in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Altach trennt sich von Torhüter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit Beginn der Frühjahrs-Vorbereitung endet die Zusammenarbeit zwischen dem SCR Altach und Tino Casali.

Nach der Rückkehr der weiteren Torhüter geht Casalis Unterstützung planmäßig zu Ende.

Tino Casali war im Oktober bereits zum zweiten Mal zum SCR Altach gestoßen, um den entstandenen Engpass auf der Torhüterposition zu überbrücken.

Sportdirektor Philipp Netzer sagt: "Tino hat in den vergangenen Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welches Niveau er mitbringt. Er ist ein absoluter Führungsspieler und ein Torhüter, der mit seiner Ruhe, Erfahrung und Qualität jeder Mannschaft sofort Stabilität verleiht."

Die besten Bundesliga-Choreos 2025

SK Rapid

Slideshow starten

82 Bilder

Mehr zum Thema

Entrup zur Austria? Das ist wirklich dran

Entrup zur Austria? Das ist wirklich dran

Bundesliga
47
Hartberg leiht Austria-Youngster aus

Hartberg leiht Austria-Youngster aus

Bundesliga
31
Bericht: Salzburg-Stürmer vor Wechsel nach Italien

Bericht: Salzburg-Stürmer vor Wechsel nach Italien

Serie A
1
Entscheidung um Zukunft von Kevin Stöger bei Gladbach gefallen

Entscheidung um Zukunft von Kevin Stöger bei Gladbach gefallen

Deutsche Bundesliga
2
Letsch nach Bayern-Debakel: "Das hat mich doch überrascht"

Letsch nach Bayern-Debakel: "Das hat mich doch überrascht"

Bundesliga
6
Klare Niederlage! Bayern für Salzburg zu stark

Klare Niederlage! Bayern für Salzburg zu stark

Bundesliga
71
Treue Seele, Jugendförderer, Ruhepol: So tickt RBS-Sportchef Mann

Treue Seele, Jugendförderer, Ruhepol: So tickt RBS-Sportchef Mann

Bundesliga
37
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SCR Altach Tino Casali Transfermarkt