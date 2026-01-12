Salzburg zeigt wohl Interesse an Talent von Dinamo Zagreb

Der FC Red Bull Salzburg beschäftigt sich mit Leon Jakirovic von Dinamo Zagreb. Das berichtet der "kicker".

Auch Serie A-Tabellenführer Inter Mailand soll den 17-jährigen Innenverteidiger, der als beidfüßig gilt, auf dem Zettel haben. Sowohl die Salzburger als auch die Italiener haben demnach bereits Angebote im niedrigen einstelligen Millionenbereich für Jakirovic abgegeben.

In der deutschen Bundesliga soll es ebenfalls Interesse an dem 1,91 Meter großen Abwehrspieler geben. Sein Vertrag bei Dinamo Zagreb läuft noch bis 2028.

Liga-Debüt mit 16 Jahren

In der vergangenen Saison kam Jakirovic kurz nach seinem 17. Geburtstag zum Debüt in der UEFA Champions League. Bei Dinamos 2:1-Sieg gegen AC Milan vor rund einem Jahr wurde er in der Nachspielzeit eingewechselt. Seinen Premieren-Einsatz in der kroatischen ersten Liga hatte er bereits als 16-Jähriger.

Ende 2025 nahm er mit Kroatien an der U17-Weltmeisterschaft teil und war im Abwehrzentrum gesetzt.