NEWS

Salzburg zeigt wohl Interesse an Talent von Dinamo Zagreb

Die "Bullen" sollen bereits ein Angebot für den 17-jährigen Innenverteidiger abgegeben haben.

Salzburg zeigt wohl Interesse an Talent von Dinamo Zagreb Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Red Bull Salzburg beschäftigt sich mit Leon Jakirovic von Dinamo Zagreb. Das berichtet der "kicker".

Auch Serie A-Tabellenführer Inter Mailand soll den 17-jährigen Innenverteidiger, der als beidfüßig gilt, auf dem Zettel haben. Sowohl die Salzburger als auch die Italiener haben demnach bereits Angebote im niedrigen einstelligen Millionenbereich für Jakirovic abgegeben.

In der deutschen Bundesliga soll es ebenfalls Interesse an dem 1,91 Meter großen Abwehrspieler geben. Sein Vertrag bei Dinamo Zagreb läuft noch bis 2028.

Liga-Debüt mit 16 Jahren

In der vergangenen Saison kam Jakirovic kurz nach seinem 17. Geburtstag zum Debüt in der UEFA Champions League. Bei Dinamos 2:1-Sieg gegen AC Milan vor rund einem Jahr wurde er in der Nachspielzeit eingewechselt. Seinen Premieren-Einsatz in der kroatischen ersten Liga hatte er bereits als 16-Jähriger.

Ende 2025 nahm er mit Kroatien an der U17-Weltmeisterschaft teil und war im Abwehrzentrum gesetzt.

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Millionen-Transfer von Sturm fixiert

Transfer-Update: Millionen-Transfer von Sturm fixiert

Bundesliga
6
Bundesliga: Transferliste Winter 2025/26

Bundesliga: Transferliste Winter 2025/26

Bundesliga
Altach-Abwehrspieler steht vor Abgang aus der Bundesliga

Altach-Abwehrspieler steht vor Abgang aus der Bundesliga

Bundesliga
2
Salzburg an belgischem Innenverteidiger dran

Salzburg an belgischem Innenverteidiger dran

Bundesliga
32
Fix! FAC-Shootingstar wechselt in die Bundesliga

Fix! FAC-Shootingstar wechselt in die Bundesliga

Bundesliga
"Bereue es": Bundesliga-Star stand einst vor Wechsel zum FC Bayen

"Bereue es": Bundesliga-Star stand einst vor Wechsel zum FC Bayen

Deutsche Bundesliga
Stadler über Ndukwe: "Ein Jahr Austria hätte ihm auch gutgetan"

Stadler über Ndukwe: "Ein Jahr Austria hätte ihm auch gutgetan"

Bundesliga
8
Kommentare

Kommentare

Transfermarkt Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Gerüchteküche Dinamo Zagreb 1. HNL