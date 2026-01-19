Bei Schlager-Abgang: RB will Leistungsträger von Ligarivalen

Bei RB Leipzig bahnt sich im Sommer ein kleiner Umbruch im Mittelfeld an.

Kevin Kampl hat seine Karriere beendet, zudem ist die Zukunft von Xaver Schlager beim deutschen Bundesligisten mehr als ungewiss. Sein Vertrag endet im Sommer, der ÖFB-Teamspieler liebäugelt mit einem Abgang (Alle Infos >>>).

Wenig verwunderlich also, dass die Verantwortlichen um Sportchef Marcel Schäfer den Transfermarkt sondieren. Nach Informationen von "Sky" wollen die "Roten Bullen" gerne Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach nach Sachsen locken.

Große Konkurrenz für Leipzig

Der 23-jährige Mittelfeldspieler soll bei Gladbach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert haben. Neben RB sollen aber auch Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion am Deutschen dran sein.

Reitz stammt aus der Jugend der Borussia und hat sich mittlerweile zum Vize-Kapitän entwickelt. In der laufenden Saison stand er in allen Pflichtspielen auf dem Rasen und steuerte zwei Vorlagen bei.