Lazio Rom Lazio Rom LAZ Como 1907 Como 1907 COM
Endstand
0:3
0:2 , 0:1
  • Martin Baturina
  • Nico Paz
  • Nico Paz
NEWS

Mit Posch: Como schlägt Lazio auswärts deutlich

Die Elf von Trainer Cesc Fabregas gewinnt in der Hauptstadt verdient. ÖFB-Legionär Stefan Posch kommt zur Pause.

Mit Posch: Como schlägt Lazio auswärts deutlich Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zum Abschluss der 21. Runde in der italienischen Serie A gelingt Como 1907 ein Ausrufezeichen!

Die Elf von Trainer Cesc Fabregas gewinnt bei Lazio Rom klar mit 3:0 und bleibt damit an den Champions-League-Rängen dran. Aktuell fehlen fünf Punkte auf die Viertplatzierte AS Roma.

Como, bei denen ÖFB-Legionär Stefan Posch zur Pause eingewechselt wird und Gelb sieht, stellt bereits früh die Weichen auf Sieg. Nach zwei Minuten trifft Martin Baturina zur Führung.

Paz einmal mehr der Unterschiedsspieler

Auch danach bleiben die Gäste dominant und Offensivspieler Nico Paz erhöht (24.). Knapp zehn Minuten später scheitert der Argentinier vom Punkt und verpasst so die frühe Vorentscheidung (35.).

Kurz nach Seitenwechsel macht er es aber besser und erzielt nach Vorarbeit von Martin Baturina das 3:0 (49.). Es ist bereits sein 14. Scorer im 21. Ligaspiel (acht Tore, sechs Vorlagen).

In der 74. Minute hat dann auch noch Posch per Kopf nach einer Ecke die Chance auf einen eigenen Treffer, der Außenverteidiger verfehlt das Tor aber.

Am Ende bleibt es beim klaren Auswärtserfolg. Lazio kassiert dadurch die siebte Niederlage und liegt mittlerweile neun Punkte hinter Como auf Rang neun.

Kommentare

