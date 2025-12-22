AC Milan holt wohl deutschen Nationalspieler

Der deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug kann sich vor der Weltmeisterschaft bei einem neuen Klub beweisen.

"Sky"-Informationen zufolge erzielen West Ham United und die AC Milan eine Einigung für einen Leih-Transfer bis zum Sommer. Die "Rossoneri" sollen sich zusätzlich eine Kaufoption gesichert haben.

Milan zahlt keine Ablöse, übernimmt aber das volle Gehalt des 24-maligen Nationalspielers. Lediglich Kleinigkeiten sind noch zu klären. Der Stürmer soll die medizinischen Untersuchungen noch vor Weihnachten absolvieren.

Empfehlung für die WM?

Der Angreifer wechselte im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu West Ham. Für die "Hammers" bestritt er bislang 29 Pflichtspiele, erzielte drei Tore und bereitete zwei weitere vor. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.

Immer wieder warfen Verletzungen Füllkrug zurück, über 30 Spiele verpasste er seit seinem Wechsel. In Mailand will er nun durchstarten und sich für die WM empfehlen.