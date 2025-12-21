FSV Mainz FSV Mainz M05 FC St. Pauli FC St. Pauli STP
NEWS

Kellerduell zwischen Mainz und St. Pauli enttäuscht

Die "05er" bleiben Tabellenletzter, während St. Pauli weiterhin den Relegationsplatz belegt.

Kellerduell zwischen Mainz und St. Pauli enttäuscht

Kommentare

Bundesliga-Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 und der FC St. Pauli trennen sich im Kellerduell der 15. Runde mit einem 0:0.

In der ersten Hälfte gibt es nicht viele Highlights. Mainz ist offensiv etwas aktiver, die Gäste aus Hamburg geben nach 37 Minuten den ersten Schuss auf das Tor ab. Der Versuch von St. Pauli-Kapitän Irvine fällt aber zu zentral aus.

Nach dem Wiederanpfiff bleiben die Gastgeber die gefährlichere Mannschaft. Doch Kohrs Kopfball (48.) und Widmers Direktabnahme (67.) gehen jeweils am Tor vorbei. In der Schlussphase sind die Mainzer dem Siegtreffer etwas näher, am Ende bleibt es beim torlosen Remis.

Die "05er", die am Donnerstag den Einzug ins Conference-League-Achtelfinale fixierten, bleiben mit acht Punkten Letzter. St. Pauli steht mit zwölf Zählern auf dem Relegationsplatz.

Nikolas Veratschnig wird bei den Mainzern für die letzten zehn Minuten ins Spiel gebracht. Phillipp Mwene fehlt weiterhin verletzt. Bei St. Pauli fehlen Simon Spari und David Nemeth verletzt. Jannik Robatsch bleibt am Sonntag in Mainz auf der Bank.

