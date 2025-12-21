Bundesliga-Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 und der FC St. Pauli trennen sich im Kellerduell der 15. Runde mit einem 0:0.

In der ersten Hälfte gibt es nicht viele Highlights. Mainz ist offensiv etwas aktiver, die Gäste aus Hamburg geben nach 37 Minuten den ersten Schuss auf das Tor ab. Der Versuch von St. Pauli-Kapitän Irvine fällt aber zu zentral aus.

Nach dem Wiederanpfiff bleiben die Gastgeber die gefährlichere Mannschaft. Doch Kohrs Kopfball (48.) und Widmers Direktabnahme (67.) gehen jeweils am Tor vorbei. In der Schlussphase sind die Mainzer dem Siegtreffer etwas näher, am Ende bleibt es beim torlosen Remis.

Die "05er", die am Donnerstag den Einzug ins Conference-League-Achtelfinale fixierten, bleiben mit acht Punkten Letzter. St. Pauli steht mit zwölf Zählern auf dem Relegationsplatz.

Nikolas Veratschnig wird bei den Mainzern für die letzten zehn Minuten ins Spiel gebracht. Phillipp Mwene fehlt weiterhin verletzt. Bei St. Pauli fehlen Simon Spari und David Nemeth verletzt. Jannik Robatsch bleibt am Sonntag in Mainz auf der Bank.