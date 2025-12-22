Serie A verwirft Pläne für Australien-Spiel

Das Serie-A-Spiel zwischen AC Milan und Como, dem Verein von ÖFB-Teamverteidiger Stefan Posch, findet im Februar doch nicht in Perth in Australien statt.

Darauf einigen sich die Serie A und die westaustralische Regierung am Montag einvernehmlich. Grund für die Absage seien finanzielle Risiken wegen zusätzlicher Auflagen, die der asiatische Fußballverband (AFC) kurzfristig auferlegte, erklären die involvierten Parteien.

Die Partie der 24. Runde findet am 8. Februar während der Olympischen Winterspiele in Norditalien statt, in der Milan-Heimstätte steigt zwei Tage zuvor die Olympia-Eröffnungsfeier.

"Bedauern das Scheitern dieses Projekts"

"Wir bedauern das Scheitern dieses Projekts und sind fest davon überzeugt, dass dies eine verpasste Chance für die internationale Förderung des italienischen Fußballs ist", kommentiert Ezio Simonelli, der Präsident der Serie A.

Die Fans kritisierten die Idee stark. Im Oktober wurde bereits der Plan der spanischen LaLiga verworfen, die Partie zwischen dem FC Barcelona und Villarreal in Miami auszutragen.