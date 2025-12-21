1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 FCH FC Bayern München FC Bayern München FCB
Endstand
0:4
0:2 , 0:2
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Ungeschlagen! Bayern bezwingt Heidenheim zum Jahresabschluss klar

Im letzten Spiel des Jahres geben sich die Bayern auswärts in Heidenheim keine Blöße und fahren einen souveränen Auswärtssieg ein. Sie bleiben damit als einziges Team ungeschlagen.

Ungeschlagen! Bayern bezwingt Heidenheim zum Jahresabschluss klar Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Bayern München beendet das Fußballjahr 2025 ganz nach Maß!

Die Truppe von Trainer Vincent Kompany fährt in der 15. Runde der deutschen Bundesliga einen ungefährdeten 4:0-Auswärtssieg beim FC Heidenheim ein.

Für die Tore der Gäste sorgen Stanisic (15.), Olise (32.), Luis Diaz (87.) und Kane (90.+3).

Bei den Heidenheimern steht Mathias Honsak in der Startelf, nach der Halbzeit bleibt der Österreicher in der Kabine. Konrad Laimer fehlt den Bayern gesperrt.

Als einzige Mannschaft beenden die Bayern das Jahr 2025 somit ungeschlagen - sie überwintern mit 41 Punkten souverän vor Borussia Dortmund (32).

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Bayern

#18 - Franck Ribéry - 30 Millionen Euro
#18 - Sacha Boey - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

Kellerduell zwischen Mainz und St. Pauli enttäuscht

Kellerduell zwischen Mainz und St. Pauli enttäuscht

Deutsche Bundesliga
Ex-BVB-Coach gibt Karriereende bekannt

Ex-BVB-Coach gibt Karriereende bekannt

Deutsche Bundesliga
3
HSV-Spieler wird nach Zusammenprall zu Retter für Ex-Salzburger

HSV-Spieler wird nach Zusammenprall zu Retter für Ex-Salzburger

Deutsche Bundesliga
4
Schlager-Tor reicht nicht! Leverkusen dreht die Partie in Leipzig

Schlager-Tor reicht nicht! Leverkusen dreht die Partie in Leipzig

Deutsche Bundesliga
1
Schalke verabschiedet sich mit Niederlage in Winterpause

Schalke verabschiedet sich mit Niederlage in Winterpause

International
3
Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - Bayer Leverkusen

Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - Bayer Leverkusen

Deutsche Bundesliga
Verrückte Partie: Wolfsburg verliert trotz Pejcinovic-Hattrick

Verrückte Partie: Wolfsburg verliert trotz Pejcinovic-Hattrick

Deutsche Bundesliga
1
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) FC Bayern München 1. FC Heidenheim