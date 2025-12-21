Ungeschlagen! Bayern bezwingt Heidenheim zum Jahresabschluss klar

Der FC Bayern München beendet das Fußballjahr 2025 ganz nach Maß!

Die Truppe von Trainer Vincent Kompany fährt in der 15. Runde der deutschen Bundesliga einen ungefährdeten 4:0-Auswärtssieg beim FC Heidenheim ein.

Für die Tore der Gäste sorgen Stanisic (15.), Olise (32.), Luis Diaz (87.) und Kane (90.+3).

Bei den Heidenheimern steht Mathias Honsak in der Startelf, nach der Halbzeit bleibt der Österreicher in der Kabine. Konrad Laimer fehlt den Bayern gesperrt.

Als einzige Mannschaft beenden die Bayern das Jahr 2025 somit ungeschlagen - sie überwintern mit 41 Punkten souverän vor Borussia Dortmund (32).