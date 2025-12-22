NEWS

"Herausragend": Bayern geht ungeschlagen in Weihnachtspause

Trotz zahlreicher Ausfälle fuhr der FC Bayern in Heidenheim einen Kantersieg ein. Ein standesgemäßer Jahresabschluss, wie Kompany und Co. befinden.

"Herausragend": Bayern geht ungeschlagen in Weihnachtspause Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Nach dem gelungenen Jahresabschluss gehen der FC Bayern und Sportvorstand Max Eberl voller Zuversicht in die kurze Weihnachtspause der deutschen Bundesliga.

Das 4:0 bei Heidenheim am Sonntag sei die "Abrundung einer herausragenden ersten Halbserie" gewesen, sagte Eberl.

Die Münchner hätten jedes Spiel "super professionell angenommen", meinte der 52-Jährige. "Wenn's richtig zählt, im März, April, Mai", fügte Eberl aber direkt hinzu: "Dann wollen wir dabei sein."

Er verspüre bei der Mannschaft "diese Lust, diese Gier, das schaffen zu wollen".

Krankheitswelle zum Trotz

In Heidenheim hatten die Bayern ohne den gelbgesperrten Konrad Laimer ihren 22. Sieg im 25. Pflichtspiel der Saison gefeiert - trotz großer Personalsorgen.

Die Woche habe sich wie eine "Corona-Woche" angefühlt, sagte Trainer Vincent Kompany mit Blick auf die krankheitsbedingten Ausfälle von Aleksander Pavlovic, Tom Bischof und Sacha Boey, die zu den Verletzten noch dazugekommen waren. Dennoch habe man auf dem Platz Bayern München gesehen, meinte der Coach.

Das sei ihm wichtig. Der Rekordmeister dominierte und blieb national weiter ungeschlagen. Er wolle über die neun Punkte Vorsprung auf Dortmund vor den verbleibenden beiden Hinrunden-Spielen im Jänner nicht nachdenken, sagte Kompany.

Nach der kurzen Pause, die sowohl physisch als auch psychisch wichtig sei, wolle man einfach "weitermachen" und "Gas geben bis zum Ende".

