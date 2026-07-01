RB Leipzig an deutschem WM-Fahrer interessiert

Verpflichtet RB Leipzig einen deutschen Nationalspieler?

Laut einem Bericht der "Sport Bild" sollen die Sachsen großes Interesse an Nadiem Amiri vom FSV Mainz 05 haben. Der 29-Jährige soll schon länger auf der Wunschliste der "Roten Bullen" stehen und war bei der WM 2026 einer der wenigen Lichtblicke im DFB-Team.

In seinen wenigen Einsatzminuten deutete Amiri sein Können an. So bereitete er beim zwischenzeitlichen Ausgleich von Deniz Undav beim 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste einen Treffer vor.

Leipzig würde für Amiri eine Ausnahme machen

Eigentlich passt der 29-Jährige jedoch nicht in das Anforderungsprofil der Sachsen. Leipzig setzt seit Jahren konsequent auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Der bislang letzte Ü25-Neuzugang war Ridle Baku, der Anfang 2025 im Alter von 26 Jahren an den Cottaweg wechselte.

Bei Amiri wären die Leipziger dennoch offenbar bereit, eine Ausnahme zu machen. Der Mittelfeldspieler kommt von einer starken Saison beim FSV Mainz 05, in der er als Spielmacher mit 17 Torbeteiligungen (13 Tore, vier Assists) überzeugte.

Vielseitigkeit und Erfahrung

Zudem sprechen seine Vielseitigkeit sowie Erfahrung für ihn: Amiri kann mehrere Positionen im Mittelfeld bekleiden, bringt die Erfahrung von 282 Bundesliga-Spielen mit und könnte in einer ansonsten sehr jungen Mannschaft eine Führungsrolle übernehmen.

Da Amiri in Mainz noch bis 2028 unter Vertrag steht und keine Ausstiegsklausel besitzt, wäre eine Ablösesumme fällig. Beide Vereine müssten die Transfermodalitäten frei verhandeln.

Ob Mainz seinen Schlüsselspieler ziehen lässt, ist fraglich und dürfte nur bei einem entsprechenden Angebot der Fall sein. Sein Marktwert wird laut "transfermarkt.at" auf 17 Millionen Euro geschätzt.