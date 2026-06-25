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Nach Sturm-Leihe: Köln plant wohl nicht mit Gazibegovic

Der Bosnier verbrachte das Frühjahr leihweise in der Murstadt. Seine Zeit in Köln könnte zeitnah enden.

Nach Sturm-Leihe: Köln plant wohl nicht mit Gazibegovic Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Im Winter 2025 wechselte Jusuf Gezibegovic vom SK Sturm Graz zum 1. FC Köln in die 2. Deutsche Bundesliga.

Nach dem Aufstieg der Domstädter war der Bosnier zur neuen Saison kaum noch gefragt, im Winter wechselte er leihweise zurück in die Murstadt.

Erneute Leihe oder Verkauf?

Der 26-Jährige wollte eigentlich Köln unter Neo-Coach Rene Wagner eine zweite Chance geben. Laut "Bild" plane man aber nicht mehr mit dem Außenverteidiger. Dem Boulevardblatt zufolge wurde ihm und Imad Rondic mitgeteilt, dass sie nicht am Trainingsbetrieb der Profis teilnehmen dürfen.

Entsprechend müssten beide Spiele in der U21 oder individuell arbeiten. Nach einer Lösung wird offenbar gesucht. Laut "Express" bezieht Gazibegovic ein Gehalt von 75.000 Euro monatlich, eine erneute Leihe oder ein Verkauf könnten Thema werden.

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