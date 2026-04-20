Vor Bayern-Duell: PSG zittert um Starspieler

Paris Saint-Germain bangt in der heißen Saisonphase um Mittelfeldstar Vitinha!

Der 26-jährige Portugiese musste bei der 1:2-Niederlage gegen Olympique Lyon noch vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden. Der Mittelfeldspieler kam unglücklich auf dem Fuß auf und humpelte daraufhin in die Kabinen.

Ein Ausfall von Vitinha wäre für den französischen Topklub enorm bitter, ist der Stratege aus dem Spiel der Pariser nicht wegzudenken. In der laufenden Saison bringt er es auf sieben Tore und zehn Vorlagen in 44 Pflichtspielen.

Bayern wartet

Cheftrainer Luis Enrique zeigte sich nach der Partie besorgt: "Es gibt nichts Positives zu berichten, wenn man einen Spieler so früh auswechseln muss. Wir warten die Untersuchungen ab und sehen dann weiter."

Am 28. April wartet auf PSG das Hinspiel im Halbfinale der UEFA Champions League gegen Bayern München. Ob Vitinha bis dahin fit wird, ist aktuell mehr als fraglich.