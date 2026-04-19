PSG-Heimpleite! Lens bleibt noch im Meisterrennen

Paris Saint-Germain muss sich am 30. Spieltag der Ligue 1 gegen Olympique Lyon im Heimspiel mit 1:2 geschlagen geben. Für PSG setzt es somit einen Rückschlag im Titelrennen.

Die Gäste erwischen einen perfekten Start ins Spiel. Bereits in Minute sechs bringt Endrick sein Team nach einer guten Anfangsphase in Führung. Lyon bleibt gefährlich. Safonovs kann den Schuss von Vinicius gerade noch klären (12.).

In der 17. Minute kommt Paris besser ins Spiel, Greif bewahrt sein Team vor dem Ausgleich durch Beraldo. Nahezu im Gegenzug trifft Lyon erneut. Moreira stellt nach einem perfekt ausgespielten Konter auf 2:0.

PSG vergibt vor der Pause einen Elfmeter

Nach rund einer halben Stunde herrscht dann Aufregung. Maitland-Niles foult Hernandez, der Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß. Ramos tritt an, schließt jedoch zu zentral ab, somit wird der Elfmeter gehalten.

Dennoch lässt sich PSG nicht unterkriegen, sie sind nun gefährlicher, lediglich die konkreten Ideen vor dem Tor fehlen noch. Somit geht es mit 0:2 in die Pause.

PSG agiert auch nach der Pause weiterhin viel zu ideenlos

Daraufhin verhindert Sofonov ein schnelles Tor von Moreira nach Wiederanpfiff (52.). Auch Endrick kommt in der 62. Minute nicht am PSG-Schlussmann vorbei. Doch Greif wird ebenso kurz darauf (63.) von Kvaratskhelia getestet, bleibt aber standhaft.

PSG hat mehr Ballbesitz, dennoch tun sie sich noch schwer, den letzten Pass zu finden. In der 75. Minute wird Dembele die Latte zum Verhängnis. Der Goalie kann sich kurz darauf jedoch wieder auszeichnen, als er die Hereingabe von Ruiz klärt.

Ein später Anschlusstreffer genügt nicht mehr

Erst in der Nachspielzeit gelingt Kvaratskhelia der Anschlusstreffer zum 1:2 (90+4.). Den Ausgleichstreffer erzielen die Hausherren jedoch nicht mehr.

Im Titelkampf ist die Niederlage ein Rückschritt für Paris Saint-Germain. Aktuell sind sie mit einem Spiel mehr einen Punkt vor RC Lens, womit die Meisterschaft für Samson Baidoo und seinen Klub noch einmal spannend werden könnte. Lyon liegt auf Rang vier, acht Punkte hinter dem Zweiten.