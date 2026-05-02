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Millwall-Coach adelt Ballo vor historischem Showdown

Thierno Ballo hat sich bei Millwall eindrucksvoll zurückgemeldet. Vor dem möglichen erstmaligen Premier-League-Aufstieg findet Trainer Alex Neil deutliche Lobesworte für den ÖFB-Legionär.

Millwall-Coach adelt Ballo vor historischem Showdown Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Für Thierno Ballo könnte der Saison-Endspurt kaum besser laufen. Vor dem entscheidenden letzten Spieltag der englischen Championship wurde der Österreicher von Millwall-Coach Alex Neil ausdrücklich gelobt.

"Er ist eine echte Erfolgsgeschichte für uns in dieser Saison", erklärte der Trainer und hob vor allem Ballos taktisches Verständnis und seine Arbeitsmoral hervor.

Vom Stammspieler aufs Abstellgleis

Der 24-Jährige war im Sommer vom WAC zum FC Millwall gewechselt und etablierte sich sofort als Stammspieler.

Nach starkem Saisonstart folgte jedoch ein deutlicher Rückschlag. Zwischen Spieltag 29 und 41 kam Ballo lediglich drei Mal von der Bank zum Einsatz.

Doch statt zu hadern, arbeitete sich der Offensivspieler zurück.

Trainer hebt Einstellung hervor

Besonders beeindruckt zeigte sich Neil von Ballos Reaktion auf die schwierige Phase.

"Er hat wirklich hart trainiert und ist mehr gelaufen als jeder andere. Er hat sich seinen Platz verdient", so der Millwall-Coach.

Die harte Arbeit zahlte sich aus: Zuletzt stand Ballo wieder regelmäßig auf dem Platz und steuerte beim wichtigen 3:1-Erfolg gegen Stoke City einen Assist bei.

Historische Chance auf Premier League

Für Millwall geht es am letzten Spieltag um Historisches. Der Londoner Klub könnte erstmals seit Einführung der Premier League im Jahr 1992 ins englische Oberhaus aufsteigen.

Zuletzt war der Verein 1990 erstklassig vertreten. Aktuell liegt Millwall nur einen Punkt hinter einem direkten Aufstiegsplatz.

Gewinnen die "Lions" gegen Oxford United, während Ipswich Town gegen die Queens Park Rangers Punkte liegen lässt, wäre der direkte Aufstieg perfekt.

Auch Rangnick schaut genau hin

Das starke Finish könnte Ballo auch wieder für das österreichische Nationalteam interessant machen.

Sein Debüt unter Ralf Rangnick gab der Offensivspieler im Juni 2025 in der WM-Qualifikation gegen San Marino. Seitdem blieb eine weitere Einberufung allerdings aus.

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