Honsak droht zweiter Bundesliga-Abstieg – Heidenheim vor Endspiel

Für Mathias Honsak wird es ernst: Mit dem 1. FC Heidenheim steht der ÖFB-Legionär kurz vor dem Abstieg aus der deutschen Bundesliga.

Am 32. Spieltag wartet ausgerechnet der bereits feststehende Meister FC Bayern München. Heidenheim ist der krasse Außenseiter und dennoch zum Siegen verdammt.

Abstieg schon am Wochenende möglich

Die Ausgangslage ist heikel: Selbst ein überraschender Punktgewinn gegen die Bayern könnte zu wenig sein. Sollte der FC St. Pauli gegen den 1. FSV Mainz 05 sowie der VfL Wolfsburg beim SC Freiburg gewinnen, wäre Heidenheim auch mit einem Remis abgestiegen.

Bei einer Niederlage gegen den Rekordmeister wäre der Gang in die 2. Liga sogar bereits fix, wenn zumindest einer der beiden Kontrahenten im Abstiegskampf dreifach punktet.

Honsak droht auszufallen

Besonders bitter: Honsak selbst könnte im entscheidenden Spiel fehlen. Der 29-Jährige kämpft seit über einer Woche mit Sprunggelenksproblemen und verpasste bereits das Duell gegen St. Pauli.

Trainer Frank Schmidt ließ zuletzt durchblicken, dass ein Einsatz gegen die Bayern aktuell unwahrscheinlich ist.

Bitteres Déjà-vu für den ÖFB-Legionär

Für Honsak wäre es nicht der erste Rückschlag dieser Art. Bereits in der Saison 2023/24 musste er mit dem SV Darmstadt 98 den Abstieg aus der Bundesliga hinnehmen.

Nun droht ihm innerhalb kurzer Zeit der zweite Gang in die Zweitklassigkeit – und das womöglich ohne die Chance, selbst auf dem Platz eingreifen zu können.