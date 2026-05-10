PSG arbeitet an Verpflichtung von Atletico-Starspieler

Kommt es im Sommer zum nächsten Blockbuster-Transfer?

Laut Insider "Djamel", der sehr nahe an PSG dran ist, soll der CL-Finalist eine Verpflichtung von Julian Alvarez von Atletico Madrid forcieren.

Demnach sei der argentinische Offensivstar der absolute Wunschspieler von PSG-Coach Luis Enrique. Verhandlungen zwischen Klub und Umfeld des Spielers soll es dem Vernehmen nach bereits seit Wochen geben.

Unterschiedsspieler bei Atletico

Der 26-Jährige ist noch bis Sommer 2030 an Atletico Madrid gebunden. Mit einem Marktwert von 90 Millionen Euro wäre eine Verpflichtung zudem wohl alles andere als billig.

Für die "Rojiblancos" ist Alvarez der Unterschiedsspieler in dieser Saison. In der Liga kommt er auf acht Tore und vier Vorlagen in 29 Spielen.

Zuletzt wurde auch immer wieder von einem möglichen Interesse des FC Barcelona berichtet. Zur Meldung >>>