Ekstase in London: Arsenal gewinnt dank Trossard-Treffer spät

Arsenal feiert am 36. Spieltag der Premier League einen späten 1:0-Sieg gegen West Ham United und macht damit einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterschaft.

Gleich in der neunten Minute hat Abwehrspieler Calafiori nach einem tollen Pass von Trossard die Chance zur Führung. Doch sein Schuss geht über das Tor.

In weiterer Folge findet Arsenal offensiv nur selten Lösungen. Lediglich zwei gefährliche Standards sorgen für die wenigen weiteren Highlights der "Gunners" in Hälfte eins.

Arsenal wirkt nervös

West Ham wird kurz vor der Pause erstmals gefährlich. Nach einer Flanke von Wan-Bissaka kommt Castellanos per Kopf zum Abschluss, doch Arsenal-Keeper Raya pariert stark (45.).

Nach dem Seitenwechsel wirkt Arsenal zunehmend nervös. Die Londoner tun sich offensiv schwer und kommen kaum zu zwingenden Möglichkeiten. Doch auch West Ham bleibt im Angriff weitgehend harmlos.

Gefährlich werden die "Gunners" fast ausschließlich nach Standardsituationen. Bei einer unübersichtlichen Szene im Fünfmeterraum fehlt jedoch der entscheidende Abschluss kurz vor der Torlinie.

West Ham vergibt, Arsenal trifft

Die größte Chance von West Ham vergibt Fernandes in der 78. Minute. Nach einem Doppelpass taucht er plötzlich alleine vor Raya auf, doch der spanische Keeper macht sich breit und verhindert mit einer starken Parade den Rückstand.

In der 83. Minute ist der Bann für Arsenal schließlich gebrochen: Nach einem Zuspiel von Havertz kommt Ødegaard im Strafraum an den Ball, behält die Übersicht und legt quer auf Trossard, der ins rechte untere Eck zum wichtigen Führungstreffer einschiebt.

West-Ham-Ausgleich wird zurückgenommen

In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielt West Ham noch das vermeintliche Ausgleichstor durch Wilson. Doch weil ein Torwartfoul an Raya begangen wird, wird das Tor nach langem VAR-Check noch zurückgenommen.

Am Ende bringt Arsenal das Ergebnis über die Zeit und holt damit drei wichtige Auswärtspunkte.

Manchester City hat bei einem Spiel weniger fünf Punkte Rückstand auf die "Gunners". Am Mittwoch kann die Guardiola-Elf gegen Crystal Palace wieder auf zwei Punkte heranrücken.